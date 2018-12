Assédio a inquilinos dá multa de 20 euros por dia

Os casos de assédio a inquilinos por parte dos senhorios vão passar a ser punidos com uma multa diária de 20 euros que aumenta para 30 se a vítima for um idoso ou deficiente. A proposta do PS tem o apoio do Bloco e do PCP e será votada esta sexta-feira.