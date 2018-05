Assis para Costa: "imagino quão bom primeiro-ministro serias sem a geringonça"

Depois dos aplausos recolhidos quando homenageou António Arnaut e anunciou que apoia a proposta do PS sobre a morte medicamente assistida, Francisco Assis disse que apesar de ser contra a geringonça nunca foi inimigo do partido.





Assis reconheceu que algumas das reticências em relação a esta solução de Governo "não se verificaram", algo que atribui "à capacidade de liderança exibida pelo líder do PS e primeiro-ministro". Mais aplausos. Para Assis, muitos dos seus medos não se concretizaram porque Costa teve a capacidade de "anestesiar" os ímpetos dos aliados da esquerda parlamentar.



Já sobre o futuro, o ex-candidato a líder do partido reiterou os dois objectivos que o PS deve ter para 2019: voltar a ser o partido com maior representação no Parlamento e governar sozinho. Para governar sozinho, Assis defende uma negociação quer à esquerda quer à direita, tal como o partido fez "no passado".