Assista ao quarto episódio de Advogado do Diabo no Negócios

Publicamos esta sexta-feira o quarto episódio de "O Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", o novo videocast do Negócios. Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica e as suas ligações jurídicas.Neste episódio o tema forte é a acusação do Ministério Público no processo BES Angola e o papel de Álvaro Sobrinho no financiamento a sociedades offshore a partir de Luanda. Foi ou não o BESA o "último prego no caixão" do Banco Espírito Santo e que interesses foram servidos durante a gestão de Sobrinho à frente do banco angolano.Também o futuro profissional de Cristiano Ronaldo é discutido, bem como as mudanças que os negócios do futebol têm sofrido nos últimos anos.Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique irão conversar sobre a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo -indo além do óbvio.