Publicamos esta sexta-feira o segundo episódio de "O Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", o novo videocast do Negócios. Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica e das suas ligações jurídicas.Neste episódio os temas fortes são a batalha legal entre Joe Berardo e o Estado português que conheceu novos desenvolvimentos com a providência cautelar interposta pelo empresário, que foi rejeitada, e o recurso da decisão. Em causa está a decisão do Estado de pôr término ao acordo de comodato celebrado em 2006 e renovado 10 anos mais tarde.Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique irão conversar sobre a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo -indo além do óbvio.