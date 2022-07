Assista ao terceiro episódio de Advogado do Diabo no Negócios

Publicamos esta sexta-feira o terceiro episódio de "O Advogado do Diabo - A Justiça e os Números", o novo videocast do Negócios. Semanalmente, a diretora do Negócios, Diana Ramos, e o advogado Luís Miguel Henrique conversam sobre temas da atualidade económica e das suas ligações jurídicas.Neste episódio o tema forte é a análise à entrevista do ministro da Economia ao Negócios e Antena 1. O foco está o desejável alívio nos impostos para livrar as empresas dos constrangimentos fiscais. E a necessidade de o Estado não optar sempre pela "solução mais fácil" de cobrar mais impostos para cobrir o défice.Também o caso das contas na Suíça de João Rendeiro é discutido.Luís Miguel Henrique é um rosto conhecido do desporto e como advogado acompanhou o processo BPN, tendo ainda sido o rosto da defesa dos lesados do BPP.Todas as sextas-feira, Diana Ramos e Luís Miguel Henrique irão conversar sobre a atualidade económica, ligando-a às questões jurídicas. Sempre - fazendo jus à figura do advogado do diabo -indo além do óbvio.