Assista em direto à conferência digital O AMANHÃ DEBATE-SE HOJE com Elisa Ferreira

O AMANHÃ DEBATE-SE HOJE | 25 junho | 15h30

Elisa Ferreira, Comissária Europeia, na conferência de arranque da iniciativa Negócios Sustentabilidade

A Conferência digital O AMANHÃ DEBATE-SE HOJE é a primeira de quatro, no âmbito da iniciativa Negócios Sustentabilidade 20 | 30, que conta com o Alto Patrocínio da Presidência da República.

O Jornal de Negócios vai reunir os maiores especialistas para debater a Sustentabilidade nas vertentes Social, Ambiental e Económica, alinhado com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis das Nações Unidas.

PROGRAMA

15h30 BOAS-VINDAS

André Veríssimo, Diretor, Jornal de Negócios

15h35 KEYNOTE SPEECH

Elisa Ferreira, Comissária Europeia para a Coesão e Reformas, e ex-Ministra do Ambiente

16h05 QUE SUSTENTABILIDADE NO "NEXT NORMAL"?

Afonso Arnaldo, Partner & Corporate Responsibility & Sustainability Leader, Deloitte

Clara Raposo, Presidente, ISEG

Joana Portugal Pereira, Autora do Sexto Relatório de Avaliação (AR6), IPCC, e Investigadora Convidada do Imperial College London, Professora em Planeamento Energético

Jorge Moreira da Silva, Diretor da Cooperação para o Desenvolvimento da OCDE

16h35 SOMOS (IN)SUSTENTÁVEIS?

António Castro, Director Geral, EDP Sustentabilidade e Risco

António Ferreira, Presidente e Managing Director, Claranet Portugal

Luís Urmal Carrasqueira, Managing Director, SAP Portugal

Moderação dos painéis: André Veríssimo, Diretor, Jornal de Negócios

17h05 APRESENTAÇÃO DO PRÉMIO NEGÓCIOS SUSTENTABILIDADE 20 | 30

João Carlos Frade, Partner & Head of Operational Risk, Deloitte

