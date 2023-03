Associação de consultores avisa que atrasos no PT 2030 vão levar a perda de competitividade

O atraso de 27 meses no lançamento do Portugal 2030 vai reduzir o nível de competitividade da economia e comprometer o crescimento das exportações, segundo um inquérito da Associação dos Consultores de Investimento e Inovação de Portugal (ACONSULTIIP).Os empresários "consideram que a economia vai reduzir o seu nível de competitividade (85%) e que será comprometido o crescimento das exportações (61%)", indicou, em comunicado, a associação.A maioria dos inquiridos (81%) defende igualmente que vai perder competitividade com este atraso, sendo que 61% acreditam que vão ter dificuldade em realizar os investimentos necessários.Os consultores tiveram também que diminuir a sua atividade, com metade dos inquiridos a apontar perda nos rendimentos, levando também a dificuldades na sustentabilidade da empresa (74%).À semelhança do que acontece com o Portugal 2030, os empresários criticam os atrasos no encerramento do Portugal 2020, mas também na execução do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).Os consultores defendem assim que as principais causas para estes atrasos são a negligência por parte das instituições (61%) e a dispersão de responsabilidades (53%)."Efetivamente, cerca de um terço do período de programação (2021-2027) já foi ultrapassado, atrasando os processos de renovação e de melhoria de competitividade da nossa economia, num ambiente de elevada turbulência e de alterações estruturais provocadas, primeiro pela pandemia de covid-19 e seguidamente pela guerra da Ucrânia, que se reflete agora na instabilidade do sistema financeiro, no aumento das taxas de juro e nas medidas protecionistas que se avizinham", lê-se no documento.A ACONSULTIIP foi fundada em 2017 e conta com cerca de 100 associados.