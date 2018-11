Assunção Cristas: juízes estão "desesperados" e "no limite"

A líder do CDS-PP, Assunção Cristas, disse esta terça-feira, ao abordar a greve geral dos magistrados judiciais, que os juízes estão "desesperados" e "no limite".

"Hoje temos uma greve dos juízes. Reparem, estamos a falar de titulares de órgãos de soberania, que não é suposto fazerem greve. Se a estão a fazer - e nós por princípio entendemos que não faz sentido - é porque estão desesperados e estão no limite", afirmou Assunção Cristas.

A presidente do CDS-PP falava numa sessão de apresentação da proposta de Orçamento do Estado para 2019 aos militantes e simpatizantes do CDS-PP, no concelho da Batalha, distrito de Leiria.