De entre os 14 países da Zona Euro para os quais há dados, Portugal fica no pódio dos que melhoraram mais as contas nos primeiros três meses do ano. Entre Janeiro e Março, só a Letónia, que até atingiu um excedente orçamental, teve um desempenho melhor. Já a Áustria igualou a marca portuguesa. Os dados foram publicados esta sexta-feira pelo Eurostat.No primeiro trimestre do ano, o défice orçamental português foi de 0,5% do PIB. O número é do organismo de estatísticas europeu e difere do destacado pelo Instituto Nacional de Estatísticas há cerca de um mês (um défice de 0,9%) porque está corrigido dos efeitos de sazonalidade e calendário.Este tratamento estatístico desaconselha a que seja dado demasiado peso à comparação do número com a meta de défice definida para o conjunto do ano (0,7% do PIB). Mas, em alternativa, permite fazer uma comparação mais válida com os restantes Estados-membros – já que são corrigidas as diferenças de ciclo das economias e também as diferenças de ritmos de recebimentos e pagamentos dos vários países – bem como olhar para a evolução face aos três meses anteriores.Face aos últimos três meses de 2017, verifica-se que o défice orçamental português foi corrigido em 1,6 pontos percentuais do PIB. Só a Letónia conseguiu uma melhoria mais acentuada do saldo, de 2,9 pontos percentuais, tendo atingido um excedente de 1,5% do PIB.A Áustria igualou a marca portuguesa, com a mesma correcção de 1,6 pontos, e todos os outros 11 Estados-membros para os quais há dados tiveram um desempenho pior. Falta informação para a Irlanda, Grécia, Espanha, Itália e Chipre.Os dados permitem ainda perceber que Portugal, apesar de ter uma posição orçamental já próxima do equilíbrio, continua a ser dos países com piores contas, olhando para os Estados-membros da zona euro com dados apurados.