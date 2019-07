Atendimento do cartão de cidadão reforçado na próxima semana

Nove novos espaços no Algarve, senhas com hora previsível de atendimento a partir das sete da manhã e atendimento online assistido nas próprias conservatórias para ajudar a renovações do cartão. O Ministério da Justiça anunciou um conjunto de medidas para descongestionar o atendimento.

A partir da semana que vem abrem nove novos espaços de cidadão no Algarve em Ferragudo, Porches, Alcoutim, Martim Longo, Altura, Azinhal, Odeleite, Portimão e Olhão, anunciou esta quarta-feira o Ministério da Justiça. A região, recorde-se, é uma daquelas que mais problemas tem registado no atendimento ao nível do cartão de cidadão.

Em Lisboa haverá igualmente medidas de contingência para a conservatória da Avenida Fontes Pereira de Melo e para o Campus de Justiça, onde as filas se sucedem diariamente. Assim, nestes dois postos de atendimento o horário de abertura passa a ser às sete da manhã para entrega de senhas com indicação da hora previsível de atendimento.

Por outro lado, também nestes dois locais, o Governo decidiu disponibilizar atendimento assistido para que, sendo possível, as pessoas que vão renovar o seu cartão de cidadão o possam fazer online, com apoio e sem terem de esperar na fila. Esta medida, assegura fonte oficial do Ministério de Francisca Van Dunem, "será brevemente alargada a todos os balcões do Instituto dos Registos e Notariado em que se justifique um descongestionamento da pressão de atendimento".

Renovação online ou senhas na net