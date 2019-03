Atividade dos serviços regista maior subida desde agosto

O crescimento da atividade do setor dos serviços acelerou no arranque de 2019, tendo registado mesmo a maior subida homóloga desde agosto.

De acordo com os dados revelados esta terça-feira, 12 de março, pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o índice que mede o volume de negócios na indústria cresceu 5,4%, em janeiro, face ao mesmo mês do ano passado. Este valor representa não só uma aceleração face ao mês anterior (em que foi registada uma subida ligeira de 0,3%), como o aumento mais expressivo desde agosto (5,6%).

A aceleração do índice foi particularmente influenciada pela secção de comércio por grosso e pela reparação de veículos automóveis e motociclos, que passou de uma queda de 1,7% em dezembro para uma subida de 5,3% em janeiro.

Além destas, destacou-se ainda a secção de atividades de informação e comunicação que cresceu 8,3% face a janeiro de 2018, depois da quebra homóloga de 3,5% verificada em dezembro.





Na comparação em cadeia, o volume de negócios nos serviços cresceu 4,3% (face a dezembro) depois de dois meses consecutivos de descidas.





Olhando para as variáveis sociais, tanto o nível de emprego como as remunerações no setor cresceram abaixo do volume de negócios. Segundo os dados do INE, o emprego nos serviços aumentou 0,9%, enquanto as remunerações cresceram 4,4%.