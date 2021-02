Atividade económica da Zona Euro cai pelo quarto mês com novo rombo nos serviços

A atividade económica na Zona Euro contraiu, em fevereiro, pelo quarto mês consecutivo, penalizada pela quebra mais acentuada no setor dos serviços, devido às restrições impostas pela pandemia da covid-19. Esta quebra, porém, foi parcialmente compensada pelo crescimento da atividade industrial, mais uma vez liderado pela Alemanha.





Segundo a primeira estimativa divulgada esta sexta-feira, pela IHS Markit, o PMI compósito da Zona Euro – que mede a atividade da indústria e dos serviços – subiu de 47,8 pontos em janeiro para 48,1 pontos em fevereiro. Apesar da melhoria face a janeiro, a leitura permaneceu abaixo dos 50 pontos - a barreira que separa a contração da expansão – pelo quarto mês consecutivo.





O resultado do mês de fevereiro coloca o PMI numa média de 47,9 pontos neste primeiro trimestre, abaixo dos 48,1 do último trimestre do ano passado. "Uma desaceleração sustentada", aponta o relatório, "que sugere uma deterioração adicional na economia, à medida que as medidas para controlar a pandemia da COVID-19 continuam a paralisar a atividade das empresas em toda a região".





Segundo o economista-chefe da IHS Markit, Chris Willimson, "as medidas de restrição em curso representaram um golpe adicional para o setor dos serviços da Zona Euro, aumentando a probabilidade de o PIB cair novamente no primeiro trimestre".





Note-se, ainda assim, que nos últimos quatro meses o PMI permaneceu muito mais alto do que durante os meses iniciais da pandemia, na primavera do ano passado, sugerindo que o impacto económico da segunda vaga foi até agora foi menos severo do que na primeira vaga.





Olhando a setores, foram os serviços que motivaram a quebra, com a atividade a contrair ao ritmo mais rápido desde novembro, naquela que foi a segunda queda mais acentuada desde maio.





Em contraste com o enfraquecimento adicional da atividade dos serviços, o crescimento da produção industrial acelerou para o nível mais rápido desde outubro, e o segundo mais rápido em três anos. O crescimento industrial foi especialmente forte na Alemanha, embora França também tenha visto a produção regressar a um crescimento modesto depois do desempenho fraco de janeiro. No resto da Zona Euro, assistiu-se às maiores subidas na produção industrial desde agosto passado.