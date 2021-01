Atividade económica da Zona Euro reforça contração em janeiro devido às novas restrições

PMI compósito, que mede a atividade da indústria e dos serviços, caiu de 49,1 em dezembro do ano passado para os 47,5 em janeiro deste ano, sendo que o patamar dos 50 separa a contração da expansão. O setor dos serviços sofreu a queda mensal mais robusta desde maio do ano passado.



A atividade económica na Zona Euro voltou a contrair em janeiro deste ano, graças aos novos confinamentos impostos para travar a propagação da covid-19.O índice"Uma recessão na economia da Zona Euro parece ser inevitável", disse Chris Williamson, economista-chefe da IHS Markit, que olha, ainda assim, para o lado positivo: "o incentivo nesta altura vem de a desaceleração estar a ser menos severa do que na primavera do ano passado, refletindo a resiliência".sta queda era esperada, já que o índice de dezembro foi divulgado antes de as medidas mais rígidas terem sido introduzidas na Alemanha e nos Países Baixos, que agora se refletem nos números de janeiro".Ainda assim, a Alemanha foi dos poucos países que conseguiu registar crescimento, impulsionado pelo seu setor da indústria transformadora, mas ao ritmo mais fraco desde julho do ano passado, quando a recuperação face à primeira vaga de restrições estava em andamento.O emprego em todo o bloco central caiu pelo décimo primeiro mês e as expectativas para o fluxo de negócios para os próximos 12 meses recuou, após o pico em dezembro."Com os confinamentos agora estendidos até fevereiro e com as variantes mais agressivas do vírus a aumentarem o risco de novas extensões, espera-se que este padrão continue. A moderação do crescimento da indústria e uma forte contração dos serviços levarão a uma contração do PIB no primeiro trimestre", conclui o ING.