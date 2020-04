"O conjunto de informação utilizado para calcular os indicadores coincidentes para o mês de março inclui variáveis disponíveis em alguns casos apenas para fevereiro e, no caso da informação qualitativa disponível para março, a recolha da informação ocorreu maioritariamente na primeira metade do mês", indica o BdP.



Os indicadores coincidentes são indicadores compósitos que procuram captar a evolução subjacente da variação homóloga do respetivo agregado macroeconómico.













"Em março, o indicador coincidente mensal para a atividade económica manteve-se virtualmente inalterado, enquanto o indicador coincidente mensal para o consumo privado diminuiu, prolongando a tendência iniciada em novembro", refere o BdP.Segundo a informação divulgada pela instituição estes dados não refletem ainda o impacto da pandemia covid-19 sobre a situação económica das famílias e empresas.