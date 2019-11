Atividade económica estabiliza em outubro

A atividade económica e o consumo privado estabilizaram em outubro, de acordo com os dados do Banco de Portugal divulgados esta sexta-feira, 22 de novembro.

O indicador coincidente de atividade económica cresceu 2%, uma variação idêntica à observada em setembro, mês em que se verificou um abrandamento do ritmo de crescimento.

Já o indicador de consumo privado aumentou 2,5%, valor que se verifica desde julho. Apesar desta estabilização, este nível de crescimento é o mais elevado desde o verão do ano passado.



Estes são dos primeiros dados sobre o início do quarto trimestre do ano, depois de na semana passada terem sido conhecidos os dados do produto interno bruto (PIB) do terceiro trimestre do ano. A economia portuguesa cresceu 1,9% no terceiro trimestre deste ano, face ao mesmo período do ano passado. O número iguala o crescimento do segundo trimestre, mas representa uma desaceleração face ao andamento médio da primeira metade do ano.



Para o conjunto do ano, o Governo está à espera de um crescimento de 1,9%, em linha com as previsões do FMI e do Conselho das Finanças Públicas.