Os números mostram que, apesar do abrandamento que se tem verificado na Zona Euro, Portugal ainda tem conseguido manter um ritmo de atividade dinâmico, igualando o crescimento que já tinha conseguido no primeiro trimestre.



Quanto ao indicador de consumo privado, os dados do Banco de Portugal revelam um acelerar do crescimento para 2,1%, o que representa o ritmo mais célere desde outubro de 2018. Na semana passada, o Instituto Nacional de Estatística (INE) publicou os dados da evolução do produto interno bruto (PIB) nacional, reportando um crescimento de 1,8% no segundo trimestre deste ano, quando comparado com o mesmo período de 2018, e de 0,5% em cadeia.

A atividade económica está a manter o ritmo de crescimento registado no segundo trimestre do ano, segundo os indicadores coincidentes do Banco de Portugal (BdP) publicados esta sexta-feira, 23 de agosto.Este indicador aumentou 2%, em julho, quando comparado com o mesmo período do ano passado. A atividade económica está a crescer 2% desde março, segundo os dados do BdP. Esta evolução surge como um sinal positivo, apontando para que a economia portuguesa continue a conseguir manter o ritmo de crescimento.