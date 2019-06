Atividade económica recua pelo terceiro mês em abril

A evolução no primeiro mês do segundo trimestre foi desfavorável, de acordo com a Síntese Económica de Conjuntura do INE.

A economia nacional volta a dar sinais de abrandamento, com o indicador do Instituto Nacional de Estatística para medir a atividade económica a recuar em abril pelo terceiro mês seguido.



O Indicador de atividade económica cresceu a uma taxa homóloga de 2% em abril, o que compara com o crescimento de 2,1% em março e 2,2% em fevereiro. Janeiro (+2,4%) foi o único mês deste ano em que o indicador registou um crescimento homólogo mais acentuado do que no mês anterior.





Na Síntese Económica de Conjuntura publicada esta segunda-feira, o INE nota que "o indicador de atividade económica, disponível até abril, e o indicador de clima económico, disponível até maio, diminuíram".