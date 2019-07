Os dados parecem não confirmar a expectativa de alguns economistas e do Governo, que admitiu que a economia acelerasse neste segundo trimestre do ano. O ministro da Economia, Pedro Siza Vieira afirmou, no dia 4 de julho , que o produto interno bruto (PIB) português deverá registar um "comportamento dinâmico" no segundo trimestre e até uma possível aceleração.O PIB português aumentou 1,8% no primeiro trimestre deste ano em termos homólogos, acima dos 1,7% do trimestre anterior, e subiu 0,5% em cadeia.A estimativa rápida do PIB do segundo trimestre será divulgada no dia 14 de agosto pelo INE.Já o indicador de consumo privado estabilizou, registando um aumento de 2,4%, em junho, pelo quinto mês consecutivo.