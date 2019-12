Atividade económica repete em novembro crescimento mais baixo em mais de dois anos

O Banco de Portugal divulgou esta sexta-feira, 20 de dezembro, a evolução da atividade económica e do consumo privado no mês de novembro. Ambos estabilizaram em relação ao mês anterior.





O indicador para a atividade económica em Portugal mostra um crescimento de 1,9% em novembro, exatamente em linha com o registado em outubro. Este é, contudo, o crescimento mais baixo deste indicador desde agosto de 2017.





No que toca ao consumo privado, em novembro voltou a subir 2,6%, repetindo o registo de outubro. Este crescimento, por contraste com o da atividade económica, tem vindo a elevar-se: é o maior desde julho de 2018.



Estes dados constam do boletim dos indicadores coincidentes que é publicado mensalmente pelo banco central. Estes são indicadores compósitos que procuram captar a evolução subjacente da variação homóloga do respetivo agregado macroeconómico.