Atividade industrial na China continuou a cair em setembro

A atividade industrial da China abrandou em setembro, com os pedidos de exportação em queda e as empresas a reduzir o número de trabalhadores, de acordo com uma pesquisa divulgada esta sexta-feira.O índice mensal de gestores de compras divulgado pela revista de notícias económicas Caixin caiu em setembro para 48,1 pontos, depois de se ter fixado nos 49,5 pontos em agosto.Quando se encontra acima dos 50 pontos, aquele índice sugere uma expansão do setor, enquanto abaixo dessa barreira pressupõe uma contração da atividade."Os números sugerem que a economia da China continuou a perder força", disse Zichun Huang, da consultora Capital Economics, num relatório.Isto aumenta os obstáculos para os líderes chineses, que estão a tentar estimular a economia, depois de o crescimento se ter fixado em 2,2%, nos primeiros seis meses de 2022, menos de metade da meta oficial de 5,5%.Estes esforços foram prejudicados pela fraca procura global e doméstica e uma crise de liquidez no setor imobiliário.O índice de novos pedidos de exportação da Caixin caiu para o nível mais baixo dos últimos quatro meses e a Federação Chinesa de Logística e Compras disse que o seu índice separado caiu de 48,1 para 47 pontos. Ambos indicam que as empresas reduziram o número de trabalhadores."Achamos que a economia permanecerá fraca em 2023", afirmou Huang.