Atividade na zona euro abranda em dezembro devido à subida de contágios com covid-19

A atividade na zona euro abrandou em dezembro devido ao aumento dos contágios com covid-19, que pesou no setor dos serviços, enquanto os preços mantiveram uma forte tendência ascendente, anunciou esta quinta-feira a consultora Markit.O indicador 'flash' PMI (Purchasing Managers' Index) composto publicado esta quinta-feira pela consultora Markit desceu para 53,4 pontos em dezembro, contra 55,4 em novembro e o nível mais baixo em nove meses, mas ainda acima dos 50 pontos que separam o crescimento da contração.A Markit explica que a desaceleração da atividade se deveu ao abrandamento do setor dos serviços perante a "queda acentuada" do turismo e lazer devido ao recrudescimento da pandemia e à imposição de novas restrições.As encomendas do setor dos serviços caíram para o nível mais baixo desde maio.Esta evolução não pôde ser compensada por uma maior produção da indústria transformadora, impulsionada por menores problemas de abastecimento, afirma a Markit.A atenuação dos problemas de abastecimento também ajudou a abrandar as pressões inflacionistas, com os preços pagos e cobrados a subir menos acentuadamente do que em novembro, embora os custos mais elevados de transporte marítimo, energia e mão-de-obra continuassem a impulsionar os preços.O crescimento do emprego foi sustentado em dezembro, especialmente na indústria transformadora.As expectativas para o futuro melhoraram perante as esperanças de resolver os problemas de abastecimento, embora tenham permanecido no segundo nível mais baixo desde janeiro devido à pandemia.Por países, na Alemanha o crescimento estagnou devido à queda de novas encomendas, enquanto em França a atividade cresceu "a um ritmo sólido".