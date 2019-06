Estes dados apontam para um crescimento em cadeia no segundo trimestre de 0,2%, abaixo dos 0,4% registados no primeiro trimestre. Contudo, é preciso esperar pelos dados de junho para ter uma aproximação do PIB mais fiel.Quanto a países, Alemanha e França viram o crescimento ganhar alguma tração ao passo que Espanha, uma das grandes economias da Zona Euro que tem aguentado o fraco ambiente internacional, manteve o ritmo de crescimento. No campeonato dos "últimos" é mesmo Itália que se destaca: a economia italiana "está presa numa leve recessão"."O PMI final de maio para a Zona Euro foi mais alto do que a estimativa provisória, indicando o maior crescimento em três meses, mas o cenário global de fraco crescimento mantém-se e as perspetivas continuam pessimistas para o resto do ano", sintetiza o economista-chefe da consultora, Chris Williamson. O setor dos serviços até tem ganhado pujança, mas o setor industrial continua a ser penalizado pela disputa comercial.As novas encomendas cresceram pouco em maio, o que dá menos razões para ser otimista perante o futuro. "Há poucas perspetivas de melhoria no imediato", concretiza Williamson, assinalando que a procura não era tão baixa há seis anos."O inquérito também trouxe mais sinais de que as empresas estão a ter de competir cada vez mais no preço para manter o crescimento das vendas, amortecendo as pressões inflacionistas", explica ainda o economista-chefe da Markit, o que está em linha com o que Eurostat revelou ontem - a inflação em maio caiu para mínimos de mais de um ano Estes são dados que o Banco Central Europeu (BCE) - cujo objetivo é que a inflação suba para perto de 2% - terá de digerir na próxima reunião de política monetária amanhã, 6 de junho, altura em que vai atualizar as projeções de crescimento para a Zona Euro.No primeiro trimestre, a economia europeia cresceu 0,4% em cadeia durante o primeiro trimestre de 2019, acima dos 0,2% do quarto trimestre de 2018. Em termos homólogos (face ao mesmo trimestre do ano passado), a evolução do PIB estabilizou nos 1,2% entre janeiro e março, o mesmo valor registado no trimestre anterior.