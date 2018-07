Augusto Santos Silva considera que eleições europeias são teste à geringonça  

Numa entrevista ao jornal Público e à Rádio Renascença em vésperas da discussão do estado da Nação, Augusto Santos Silva disse que as próximas eleições europeias "vão ser muito importantes no plano europeu e interno".

O ministro dos Negócios Estrangeiros considera que as europeias do próximo ano serão um "teste interessante" para a aliança do Governo com as esquerdas, porque as posições do BE e PCP são muito diferentes senão contraditórias nesta matéria.

