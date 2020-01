Aumentos salariais acima de 0,3% serão nominais e podem ser faseados

O acréscimo que será negociado com os sindicatos da Função Pública nas categorias inferiores não será percentual, segundo o Público. Em aberto está a hipótese de estender a aplicação destas valorizações ao longo do ano.

A valorização salarial aos funcionários públicos além dos 0,3% inicialmente anunciados e inscritos no Orçamento do Estado vão ser nominais, em vez de percentuais, de acordo com a edição desta segunda-feira, 20 de janeiro, do jornal Público.