Autarquias vão encaixar IVA de 62 milhões de euros em 2020

Pela primeira vez, as câmaras vão receber uma fatia de 7,5% do imposto gerado localmente em serviços como água, gás, eletricidade, comunicações, alojamento e restauração. A cidade de Lisboa recebe mais do que 16 distritos.

As câmaras municipais do território continental preparam-se para receber cerca de 62 milhões de euros no próximo ano, resultantes da atribuição de parte das receitas do IVA geradas nos próprios municípios, uma verba que ficava até agora nos cofres do Estado central.