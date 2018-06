Autoridades alemãs pedem a extradição de Puigdemont por rebelião

O tribunal de Schleswig-Holstein solicitou a extradição do ex-presidente da Catalunha para Espanha por rebelião e desvio de fundos públicos.

A Procuradoria do estado alemão de Schleswig-Holstein solicitou esta sexta-feira a extradição de Carles Puigdemont, ex-presidente da Catalunha, para Espanha por rebelião e desvio de fundos públicos. De acordo com o El País, o tribunal estatal fez ainda um pedido de prisão para o político por risco de fuga, ainda que não seja conhecida nenhuma decisão.





Esta decisão, segundo a Sábado, reafirma assim o anúncio preliminar da passada semana, quando o tribunal de Schleswig-Holstein avançou a sua decisão de cumprir a ordem emitida pelo Supremo Tribunal espanhol. Neste caso, quem tem a última palavra sobre o que acontecerá a Puigdemont será sempre o tribunal superior da região alemã.



Puigdemont está a viver no norte da Alemanha desde 25 de Março, onde está exilado desde que, como presidente do governo catalão, declarou a independência unilateral da Catalunha. Esta medida desencadeou acções judiciais por parte de Espanha, que visam julgar os membros do Parlamento catalão por desobediência e outros crimes.