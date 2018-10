Azeredo Lopes demite-se para proteger Forças Armadas

O ministro da Defesa Nacional, José Azeredo Lopes, apresentou hoje ao primeiro-ministro, António Costa, a sua demissão do Governo. Azeredo Lopes justifica o pedido de demissão com a necessidade de proteger as Forças Armadas.

que a informação de que dispunha é que Azeredo Lopes não sabia de nada acerca do encobrimento do assalto e Tancos e posterior achamento das armas.



Azeredo Lopes apresentou a demissão do cargo de ministro da Defesa ao primeiro-ministro, noticia a agência Lusa. O até aqui titular da pasta da Defesa não resistiu à pressão que se avolumava nos últimos dias, sobretudo desde que foi noticiado o encobrimento do roubo de armamento de guerra do paiol de Tancos. Entretanto, foi publicada uma nota no site da Presidência da República que refere que o Presidente Marcelo Rebelo de Sousa "aceitou a proposta de exoneração e aguarda a proposta de nomeação do sucessor".Ainda esta sexta-feira, 12 de Outubro, o presidente do PSD, Rui Rio, disse que, se fosse o primeiro-ministro, Azeredo Lopes já tinha sido afastado, considerando que o ministro da Defesa "e No debate quinzenal desta quarta-feira, pressionado pela direita, com CDS a pedir a demissão do ministro e PSD a duvidar sobre o grau de conhecimento que Azeredo diz ter sobre o caso, o primeiro-ministro António Costa reiterou a confiança em Azeredo Lopes, acrescentandoNa carta enviada ao primeiro-ministro, citada pela Lusa,Azeredo Lopes considera estar a ser alvo de um "ataque político" e justifica a sua demissão para evitar que as Forças Armadas sejam "desgastadas".

"Não podia, e digo-o de forma sentida, deixar que, no que de mim dependesse, as mesmas Forças Armadas fossem desgastadas pelo ataque político ao ministro que as tutela", justificou Azeredo Lopes na missiva dirigida a António Costa e em que reitera não ter tido qualquer conhecimento, "directo ou indirecto", acerca de um encobrimento para proteger o autor (ou autores) do roubo.



