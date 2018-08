Balança comercial de Angola está perto de mudar para excedente

O Standard Bank considerou esta sexta-feira que a balança comercial de Angola "está perto de mudar para um excedente" devido aos preços do petróleo acima de 70 dólares e à redução das importações nos últimos anos.

"Com os preços de petróleo acima dos 70 dólares por barril e a procura por importações deprimidas pela recessão dos últimos dois anos, a balança comercial está perto de mudar para um excedente", lê-se numa nota de análise do departamento económico do Standard Bank.

De acordo com o documento, enviado hoje aos investidores e a que a Lusa teve acesso, os analistas esperam ainda que o Banco Nacional de Angola "continue a desvalorizar o kwanza", mas acrescentam que "é difícil estimar até onde vai continuar a fazê-lo", sendo certo que "é bastante evidente que há muita procura por moeda estrangeira ainda por satisfazer".