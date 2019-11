Banco central chinês anuncia corte nas taxas de juros

O Banco do Povo Chinês (banco central) anunciou hoje um corte nas taxas de juro de 3,30% para 3,25%, a primeira redução na principal ferramenta de empréstimos bancários no país desde 2016.

Numa breve declaração publicada no seu portal oficial, a instituição limitou-se a mencionar a queda nas taxas dos serviços de empréstimos a médio prazo, que abrange uma injeção de 400.000 milhões de yuans (51.194 milhões de euros) no sistema financeiro, com vencimento de um ano.