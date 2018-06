Banco central da China garante que usará "todos os instrumentos" para suportar a economia

Depois da turbulência que afectou as bolsas nos últimos dias, o governador do banco central da China deixou uma mensagem de tranquilidade aos mercados. E uma garantia: os investidores devem permanecer calmos, até porque a autoridade monetária usará todos os instrumentos ao seu dispor para suportar a economia.





Numa entrevista ao Shanghai Securities News, o governador do banco central da China, Yi Gang (na foto), garantiu que os responsáveis pela política monetária estão preparados para choques externos, e aconselhou uma visão racional aos investidores.