Banco central quer apoio à criação de emprego em vez de lay-off

A partir do próximo ano, o país deve avançar para um novo tipo de medidas de apoio ao mercado de trabalho: em vez de continuar a suportar os custos da manutenção do emprego em empresas de setores que não vão recuperar tão cedo, o Governo deveria apoiar a criação de novo emprego. A sugestão é do Banco de Portugal (BdP) e resulta do Boletim Económico de Outubro, publicado esta terça-feira.



Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...