Banco de Inglaterra anuncia corte de emergência nos juros para 0,25%

Numa reunião extraordinária, o Banco de Inglaterra decidiu avançar com um corte de emergência de 50 pontos base na taxa de juro de referência, que desce de 0,75% para 0,25%, com o objetivo de tentar travar o impacto do coronavírus na economia.



"No seu encontro especial que terminou a 10 de março de 2020, o Comité de Política Monetária votou, de forma unânime, a favor de uma redução da taxa de juro de 50 pontos base para 0,25%", refere a autoridade monetária liderada por Mark Carney, em comunicado.



O banco central decidiu ainda, de forma unânime, introduzir um novo esquema de financiamento com incentivos adicionais para as pequenas e médias empresas, e novas medidas para ajudar a banca comercial a impulsionar e facilitar a concessão de crédito.





O Banco de Inglaterra segue assim as pisadas da Reserva Federal dos Estados Unidos que, no passado dia 3 de março, anunciou um corte surpresa de 50 pontos base na taxa de juro diretora – para um intervalo entre 1% e 1,25% - numa tentativa de conter os efeitos do surto do Covid-19.