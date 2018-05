Banco de Inglaterra deixa juros inalterados e corta estimativas de crescimento

O Banco de Inglaterra decidiu deixar inalterada a sua taxa de juro de referência em 0,5%, assim como o seu programa de compra de activos.





A decisão sobre os juros, que já era esperada, teve o voto favorável de sete membros do Comité de Política Monetária, enquanto dois – Ian Mccafferty e Michael Saunders – votaram a favor de uma subida.