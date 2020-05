Banco de Inglaterra diz que taxas negativas são "muito possíveis"

O Reino Unido pode vir a ter taxas de juro negativas, como acontece na Zona Euro, avançou o governador para a Política Monetária no Banco de Inglaterra, Ben Broadbent.





O Comité de Política Monetária votou para que as taxas de juro no país fossem mantidas no mínimo histórico de 0,1% na última quinta-feira. Estas taxas já foram cortadas duas vezes desde o início da pandemia de coronavírus, uma altura em que se encontravam nos 0,75%.