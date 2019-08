Banco de Inglaterra mantém juros e admite estar menos confiante sobre as perspetivas do Reino Unido

A autoridade monetária voltou a lembrar que um Brexit sem acordo implicaria uma queda acentuada da libra, uma subida da inflação e uma travagem do crescimento.

O Banco de Inglaterra decidiu esta quinta-feira, 1 de agosto, manter os juros em 0,75% e deixar inalterado o seu programa de compra de ativos. As decisões foram totalmente consensuais já que mereceram o voto favorável de todos os nove membros do Comité de Política Monetária.





Após a primeira reunião desde que Boris Johnson assumiu o cargo de primeiro-ministro do Reino Unido, a autoridade monetária liderada por Mark Carney admitiu estar menos confiante do que o habitual em relação às perspetivas para a economia britânica por causa do Brexit.