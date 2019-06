Banco de Inglaterra mantém juros e realça aumento do risco de um Brexit sem acordo

O Banco de Inglaterra manteve a taxa de juro inalterada nos 0,75%, tal como o antecipado pelos economistas. A decisão foi unânime, merecendo o voto dos nove membros que compõem o comité que define a política monetária do banco central, revela a Bloomberg.

Ainda assim, o banco central cortou a estimativa de crescimento do Reino Unido no segundo trimestre do ano. Antecipa agora uma estagnação, quando anteriormente a previsão era de um crescimento de 0,2%.

E a perspetiva não é otimista, em especial quando se pensa no Brexit. O banco central salienta que "internamente, a perceção da probabilidade de um Brexit sem acordo aumentou."

O Banco de Inglaterra manteve a expectativa de que seja necessário voltar a subir juros nos próximos anos, mas admite que o mercado está a ter uma visão diferente e que o contexto – referindo-se a outros bancos centrais (como BCE e Fed) – aponta para o oposto. Desta forma, o banco central liderado por Mark Carney mantém a sua visão de necessidade de subidas de juros no futuro, mas atenua o tom.



Bancos centrais reúnem-se

Estes últimos dois dias foram vários os bancos centrais que se reuniram e anunciaram decisões. Ontem a Rserva Federal (Fed) anunciou a manutenção dos juros, mas abriu a porta a descidas no preço do dinheiro do outro lado do Atlântico, à semelhança do que tinha sido feito pelo BCE, com Mario Draghi a assumir no início da semana que poderá haver redução de juros na Zona Euro.



Ainda ontem, o Banco do Brasil decidiu manter os juros nos 6,5%.





Já hoje foi a vez do Banco do Japão manter o preço do dinheiro em -0,1% e da Tailândia estabilizar os juros nos 1,375%.