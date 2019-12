"Dado que se espera que o acordo de saída da UE seja ratificado antes do final do prazo de janeiro, é possível que o sentimento das famílias e das empresas aumente no curto prazo", antecipam as minutas da reunião. Esta foi a primeira reunião de política monetária desde a realização das eleições nacionais.No entanto, o BOE aguarda ainda por mais sinais sobre o real impacto da redução da incerteza relacionada com a saída do Reino Unido da União Europeia agendada atualmente para 31 de janeiro, a mesma data em que Mark Carney, governador do Banco de Inglaterra, abandona o cargo. "Ainda não há evidências sobre quanto é que as incertezas relacionadas com as políticas diminuíram entre as empresas e as famílias", lê-se no comunicado, onde também se refere que tal também dependerá das discussões sobre a futura relação comercial com a UE.É que, caso a incerteza à volta do Brexit continue (ou aumente), o banco central poderá ter de agir, nomeadamente com a redução das taxas diretoras, para manter o crescimento e a inflação a caminho da meta. O mesmo acontecerá se o crescimento mundial, com a expectável diminuição das tensões comerciais, não recuperar no próximo ano.Mas, para já, o caminho não deve ser esse, na opinião da maioria dos membros do comité de política monetária. Uma descida dos juros foi defendida apenas por dois membros, Michael Saunders e Jonathan Haskel, tal como na reunião anterior.Apesar de o BOE ter resistido à tendência de redução dos juros que se observou nos EUA, na Zona Euro e noutras economias, as expectativas (80% de probabilidade) dos mercados é que o banco central terá de cortar os juros até ao final do próximo ano.Ainda em aberto está o nome do sucessor de Mark Carney, que vai trabalhar para as Nações Unidas (ONU) , cujo processo de substituição será agora conduzido pelo novo Governo de Boris Johnson. Esta foi, em princípio, a última reunião de Carney à frente do BOE. A próxima reunião de política monetária ocorre a 4 de fevereiro.Na reunião de hoje, o Banco de Inglaterra reviu em baixa o crescimento do PIB em cadeia do quarto trimestre de 0,2% para 0,1% e manteve a previsão de inflação de 1,25%, abaixo da meta de 2%.