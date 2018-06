Banco de Inglaterra mantém juros. Mas uma subida em Agosto parece mais provável

O Banco de Inglaterra manteve a taxa de juro de referência nos 0,5%, tal como previsto pelos economistas. Mas houve surpresas. O número de economistas a defender um novo aumento de juros está a aumentar. Em reacção, a libra, que chegou a tocar em mínimos de sete meses antes da reunião do Banco de Inglaterra, já inverteu da tendência de queda e segue a subir 0,3% para 1,3213 dólares.

O economista-chefe do Banco de Inglaterra, Andy Haldane, juntou-se a outros dois responsáveis (Ian McCafferty e Michael Saunders) na defesa de uma subida de juros.

Na votação desta reunião seis responsáveis votaram a favor da manutenção do juros, contra três que defendem uma subida de 0,25 pontos.

A Bloomberg realça que é a primeira vez que um economista-chefe do Banco de Inglaterra tem uma posição dissidente desde 2011, período marcado pela crise financeira. E é também a primeira vez que Andy Haldane não concorda com a maioria. Este economista está no Banco de Inglaterra desde 2014.

Nesta reunião do Banco de Inglaterra, os responsáveis mudaram as orientações sobre quando devem começar a reduzir o valor da dívida comprada pelo banco central no programa. Antes a perspectiva da autoridade liderada por Mark Carney (na foto) apontava para que quando a taxa de juro directora estivesse nos 2% começava a venda destes activos. Agora, a perspectiva é que isto aconteça quando os juros estiverem em 1,5%.

As perspectivas e a votação dos responsáveis estão a aumentar a expectativa de subidas de juros no Reino Unido dentro em breve. Segundo a Bloomberg, os investidores estão agora a dar uma probabilidade de 65% de uma subida do preço do dinheiro na reunião de Agosto.