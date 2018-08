Reuters

O Banco de Inglaterra decidiu esta quinta-feira, dia 2 de Agosto, aumentar os juros pela segunda vez para os 0,75% por decisão unânime. A primeira subida tinha acontecido em Novembro do ano passado, após dez anos em que os juros mantiveram-se em níveis historicamente baixos. Este é um voto de confiança do governador Mark Carney na evolução da economia, ainda que o Brexit esteja aí à porta.Os juros ficam assim no nível mais elevado desde 2009, um dos anos do pico da crise financeira internacional. Na decisão , Mark Carney assinala que "no futuro quaisquer subidas dos juros deverão ser feitas de forma gradual e até um certo ponto", referindo ainda que a normalização da política monetária é o caminho adequado para levar a inflação para um nível perto de 2%.Em reação, a libra perdeu terreno para o dólar com uma desvalorização de 0,24% para os 1,3096 dólares. Já os juros aliviaram ligeiramente: menos 1,8 pontos base para os 1,362% nos juros britânicos a dez anos.A maioria dos economistas (83%) consultados pela Bloomberg esperava um aumento de 0,25 pontos percentuais para os 0,75%. Contudo, poucos acreditavam que a decisão fosse unânime, apostando numa divisão de 7 "sim" para 2 "não".Na primeira estimativa, o crescimento económico no primeiro trimestre, em cadeia, apontava para uma desaceleração para 0,1%. O número foi revisto em alta para 0,2%, mas ainda assim ficou aquém dos valores dos trimestres anteriores. Estes dados tinham tirado a confiança na recuperação económica ao Banco de Inglaterra que em Maio decidiu manter os juros inalterados.As opiniões dividem-se entre quem acha que a economia inglesa já ultrapassou a desaceleração do primeiro trimestre e quem acha que as tensões comerciais e a incerteza das negociações do Brexit - cujo período de transição começa em Março do próximo ano - são motivos suficientes para não aumentar "o preço do dinheiro". Com esta decisão, o Banco de Inglaterra parece inclinar-se para a primeira visão uma vez que também espera uma aceleração no segundo trimestre para 0,4% em cadeia. Além disso, a taxa de desemprego está em mínimos desde 1970.O desafio de subir os juros sem afectar a economia tem sido o tema de discussão internacional sobre a política monetária. Ontem, a Fed decidiu manter os juros inalterados . No entanto, as subidas do outro lado do Atlântico já vão mais adiantadas uma vez que estão no intervalo de 1,75% a 2%. Este ano já houve duas subidas e estima-se que possa haver mais duas até ao final do ano.Já o Banco Central Europeu garantiu que os juros vão ficar nos níveis actuais "pelo menos ao longo do Verão de 2019".(Actualizado às 12h37 com a reação dos mercados)