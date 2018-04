Banco de Portugal imprimiu 219 milhões de notas em 2017

Os depósitos de notas no banco central voltaram a superar os levantamentos em 2,5 mil milhões de euros, uma tendência que o Banco de Portugal explica com o turismo.

Bruno Simão

O Banco de Portugal anunciou esta segunda-feira que a Valora, sua participada detida a 100%, imprimiu 219 milhões de notas de euro no ano passado, mais do dobro do registado no ano anterior (108 milhões de notas).

Em comunicado, o banco central revelou que assegurou a impressão de 124 milhões de notas de 20 euros e de 95 milhões de notas de 50 euros.

No ano passado o Banco de Portugal adoptou uma série de medidas para optimizar a capacidade produtiva e os custos de produção, tendo para o efeito celebrado um acordo com o Banco de França que passou pela entrada no capital da EUROPAFI. Celebrou também acordos com os bancos centrais da Bélgica e da Áustria para a fusão das respectivas quotas de produção de notas.

Turistas trazem notas de valor mais elevado

O comunicado do Banco de Portugal revela ainda que os depósitos de notas no banco central voltaram a superar os levantamentos em 2,5 mil milhões de euros.

"A causa apontada para este resultado é o facto de chegar ao país, por via do turismo, uma quantidade elevada de notas emitidas noutros países da área do euro, principalmente notas de maior valor, que não são absorvidas pela procura", explica o Banco de Portugal.

Em 2017, foram levantados do Banco de Portugal 10.910 milhões de euros em notas, mais 3,2% do que no ano anterior, e depositados 13.418 milhões de euros em notas, mais 10,4% do que em 2016.

No ano passado o Banco de Portugal trocou 2 milhões de euros em notas de escudo em 2017, mais 84% do que no ano anterior. No final de 2017 continuavam em posse do público 15,3 milhões de notas de escudo passíveis de ser trocadas após essa data, no valor de 106,3 milhões de euros.