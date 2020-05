Mesmo sem choque epidémico, h á uma percentagem de empresas que fica em défice de liquidez à medida que o tempo avança, aproximando-se dos 15% em 40 dias. Com a crise da covid-19, passam a ser 20% as empresas com défice de liquidez. Isto sem recorrerem ao lay-off. Se usarem este mecanismo, o valor mantém-se nos 15%.



Segundo o BdP, sem lay-off 40% das empresas nunca tem défice de liquidez; com este mecanismo, essa proporção sobe para 56%.



O Banco de Portugal chegou à mesma conclusão, olhando para o problema de outra forma: sem crise pandémica, o défice de liquidez das empresas portuguesas rondaria os 360 milhões de euros. Com crise, esse défice agrava-se em 386 milhões de euros, subindo para 746 milhões.



"Esse valor desce para 382 milhões de euros quase se tem em conta a medida de layoff simplificado", afirma o banco central, anulando assim praticamente o agravemento do défice de liquidez.



São as grandes empresas que registam o maior aumento na percentagem de empresas com défice após o choque, mas também são as que mais beneficiam com o novo regime de lay-off simplificado. No entanto, "para as médias e grandes empresas, o lay-off não elimina totalmente o impacto do choque", afirma o BdP.



O banco central salvaguarda ainda assim que estes resultados "não resultam de uma avaliação de políticas, mas de simulações mecânicas, assentes em hipóteses simplificadoras". Foram usados os dados da IES (Informação Empresarial Simplificada) de 2018 e da Central de Responsabilidades de Crédito de fevereiro de 2020 para estimar a capacidade de liquidez das empresas.



Número de trabalhadores afetados também é atenuado pelo lay-off



Os economistas do banco central olharam também para o número de trabalhadores associados às empresas com défice de liquidez. No cenário de um choque de 40 dias, o número total de trabalhadores nestas empresas é de 530 mil. Mas se as empresas optarem pelo lay-off, o número de trabalhadores em empresas com défice de liquidez desce para 186 mil.



"Antes da medida, a maioria dos trabalhadores potencialmente afetados encontra-se nas grandes empresas (43%). Após a consideração da medida, as microempresas passam a representar quase metade do total de trabalhadores afetados (36%)", afirma o BdP.



Por setor de atividade, o setor com maior percentagem de trabalhadores afetados antes da medida é o da 'consultoria, técnicas, científicas e administrativas' com 193 mil trabalhadores (36% do total), seguido pela 'indústria transformadora' com 101 mil.



Após o layoff, o valor mais elevado é observado na novamente nas atividades de 'consultoria, técnicas, científicas e administrativas' com 61 mil trabalhadores. O setor do 'alojamento e restauração', um dos mais afetados, regista uma diminuição significativa quando se considera a medida de layoff (passa de 73 para 23 mil trabalhadores).

O 'lay-off' simplificado pode ser suficiente para compensar a falta de liquidez causada pela pandemia da covid-19 nas empresas portuguesas, admite o Banco de Portugal no Boletim Económico divulgado nesta quarta-feira, 6 de maio."Após a medida de layoff, a percentagem de empresas com défice de liquidez é a mesma antes e depois do choque", afirma o banco central. Para chegar a esta conclusão, os economistas do BdP fizeram uma simulação assumindo da falta de liquidez existente no pré-pandemia.