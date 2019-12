No caso de 2020, também há consenso entre as instituições internacionais, mas neste caso divergem da previsão de 1,9% do Governo que consta da proposta do OE 2020. O Fundo Monetário Internacional (FMI) é o mais pessimista ao prever 1,6%, seguindo-se o Conselho das Finanças Públicas (CFP) e a Comissão Europeia com 1,7% e depois a OCDE com 1,8%.No caso do BdP, a previsão foi revista em alta face a junho para 1,7%. Ressalve-se que as projeções do Banco de Portugal não têm em conta as medidas previstas no OE 2020 ou as que virão a ser aprovadas quando o processo orçamental terminar em fevereiro."Em relação a 2020, a projeção para o crescimento da atividade foi revista ligeiramente em alta face ao Boletim de junho, o que decorre de um maior crescimento do consumo privado e público", lê-se no comunicado do banco central, onde é explicado que "as projeções incorporam uma revisão em baixa do crescimento das exportações face ao Boletim de junho, associada à atualização das hipóteses para a procura externa dirigida a Portugal".(Notícia em atualização)