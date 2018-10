O Banco de Portugal vê um maior crescimento dos salários no período recente, tanto em Portugal como na Zona Euro. Essa evolução era esperada pela maior parte dos economistas, mas demorou a chegar. Para o banco central o mercado de trabalho já chegou a uma situação em que a oferta começa a escassear face à procura das empresas.Em Portugal, "os salários deverão acelerar no conjunto do ano, nomeadamente em resultado da redução da taxa de desemprego, do aumento do salário mínimo nacional e do descongelamento gradual das progressões salariais na administração pública", considera o Banco de Portugal no Boletim Económico de Outubro divulgado esta quinta-feira, dia 11 de Outubro.A previsão do banco central é que o emprego cresça 2,3% este ano (menos 0,3 pontos percentuais do que a previsão de Junho) - em linha com o crescimento de 2,3% do PIB - e que a taxa de desemprego desça para os 7% (menos 0,2 pontos percentuais do que a previsão de Junho). Estes dois factores irão pressionar os salários.Neste momento, a taxa de desemprego em Portugal já é inferior à média da Zona Euro, distanciando-se de países como Itália ou Espanha. Os dados mensais do Instituto Nacional de Estatística (INE) apontam para uma taxa de desemprego estabilizou em 6,8%.Os dados mostram que houve um aumento da utilização da capacidade produtiva e uma redução dos indicadores de subutilização do trabalho. Os vários indicadores que estimam a evolução salarial em Portugal mostram uma tendência ascendente (ver gráfico em cima).A variação das remunerações por trabalhador desce no primeiro semestre, mas por causa de um efeito de comparação: já não há duodécimos de 50% do subsídio de natal na função pública, sendo este todo pago em Novembro.Esta tendência ascendente dos salárioos também é visível no conjunto da Zona Euro onde o efeito "desemprego", ou seja, da falta de oferta, é o principal determinante da subida das remunerações por empregado (ver gráfico em baixo). Esta aceleração salarial começou em meados de 2016, mas tem vindo a intensificar-se e está também a ter efeitos na evolução dos preços (inflação)."Os resultados das negociações salariais mais recentes sustentam as previsões do Eurosistema de aceleração continuada nos próximos anos", antevê o Banco de Portugal, assinalando que as próprias expectativas dos agentes económicos têm sido revistas, "aproximando-se da sua distribuição em 2008".