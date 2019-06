Banco Mundial baixa para 2,6% estimativa de crescimento global

Em janeiro deste ano, o Banco Mundial estimava em 2,9% o crescimento global para 2019. Agora, reviu estas projeções em baixa, para 2,6%.





Este corte de três décimas deve-se sobretudo às maiores barreiras comerciais, às tensões financeiras e à debilitação das economias avançadas, especialmente na Zona Euro, sublinha a instituição no relatório divulgado esta terça-feira, 4 de junho.



A revisão em baixa estende-se também às estimativas para o próximo ano, que foram agora cortadas para 2,7%, contra o crescimento de 2,8% previsto em janeiro, refere o El Economista.



A instituição considera, assim, que a economia mundial arrefeceu fortemente nos primeiros cinco meses do ano, com o comércio e os fluxos de investimento entre países a caírem mais depressa do que o esperado, salienta o The Wall Street citando também o relatório semianual de Previsões para a Economia Mundial.



O Banco Mundial sublinha que as fortes – e inesperadas – contrações em países avançados em muito contribuem para esta revisão em baixa. Se o crescimento deste ano apenas avançar os 2,6% agora estimados, será o crescimento anual mais lento desde 2016.

"Não estamos ainda a carregar no botão de pânico. Mas estamos a transmitir a mensagem de um possível abrandamento mais profundo se as hostilidades comerciais persistirem", comentou Ayhan Rose, economista do Banco Mundial, citado pela Associated Press.