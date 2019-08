Como os bancos centrais em todo o mundo estão a injetar mais estímulos

Se há dois meses ainda havia hesitações, os acontecimentos das últimas semanas não deixam margem para dúvidas: os bancos centrais puseram a marcha-atrás na normalização da política monetária e aceleraram com novos estímulos. O fenómeno é global.

Após um longo período de juros baixos, os bancos centrais começavam a normalizar a política monetária até que o conflito comercial entre os EUA e a China baralhou as contas.

O impacto do desentendimento entre as duas maiores economias do mundo já se fez sentir na desaceleração do PIB, levando os bancos centrais de todo o mundo a retomarem a injeção de mais estímulos monetários.

São vários os sinais de que começou um novo ciclo de uma política monetária mais expansionista num cenário de incerteza mundial. O sinal mais óbvio é que cerca de metade dos bancos centrais do mundo já cortou juros este ano.