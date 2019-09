Este ajuste da política monetária dos bancos centrais e os fracos dados económicos tiveram um impacto nas expectativas dos mercados, tendo os investidores apostado em ativos de refúgio. Os juros das dívidas soberanas baixaram de forma significativa, em alguns países para mínimos históricos. No caso da Alemanha, por exemplo, os juros da dívida são negativos em todas as maturidades até aos 30 anos, inclusive.Mas os mercados estão a aguardar muito mais da parte dos bancos centrais. De acordo com a Bloomberg , os investidores já incorporaram 58 cortes de juros, assumindo que a política monetária mantém a atual trajetória mais acomodatícia, o que se traduziria em mais 16% de redução global dos juros diretores.A maior expectativa dos mercados reside na Fed, como mostra o gráfico da Bloomberg (linha a amarelo). A Reserva Federal é o banco central (entre os principais) que tem os juros num nível mais elevado. Segue-se a Nova Zelândia e a Austrália.Já os bancos centrais da Zona Euro e do Japão têm, em teoria, pouca margem para atuar uma vez que os juros diretores estão a zero ou em níveis negativos. No caso do Banco de Inglaterra, o governador Mark Carney está de mãos atadas até saber o que vai acontecer com o Brexit uma vez que as circunstâncias da saída do Reino Unido da União Europeia terão consequências na política monetária.Também nas economias emergentes se sente a tendência de descida dos juros. Segundo uma recolha feita pela Reuters , apenas no mês passado houve 14 cortes dos juros num total de 37 países, o que, de acordo com a agência de notícias, é o maior esforço da política monetária nas economias emergentes desde a crise financeira de 2008.