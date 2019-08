Bancos centrais respondem com cortes de juros à tensão EUA-China

Com o agravar da tensão entre os Estados Unidos e a China, vários bancos centrais reduziram as suas taxas de juro. Nova Zelândia, Índia e Tailândia surpreenderam os analistas. Na quinta-feira também as Filipinas o devem fazer.

Vários bancos centrais começam a responder ao agravar das tensões económicas entre os Estados Unidos e a China com cortes nas taxas de juro. É o caso da Índia, da Tailândia e da Nova Zelândia, por exemplo.A Nova Zelândia surpreendeu os mercados ao cortar, nesta quarta-feira, 7 de agosto, as taxas de juro em 0,5 pontos percentuais, o que fez com que a sua moeda caísse. O governador do banco central, Adrian Orr, reduziu a taxa câmbio oficial para 1%, um mínimo histórico, numa altura em que o abrandamento económico trava o regresso da inflação ao objetivo do banco central.



Além disso, Adrian Orr admitiu que pode avançar com outras medidas, à medida que as perspetivas económicas se tornam mais negativas devido ao deteriorar do conflito económico entre os Estados Unidos e a China. "Está dentro das possibilidades que possamos ter de usar taxas de juros negativas" ou outras políticas não convencionais, afirmou o governador numa conferência de imprensa.



A Nova Zelândia e a Austrália, que sobreviveram à última crise financeira internacional sem recorrerem a políticas monetárias não convencionais, estão a preparar-se agora para um abrandamento económico com custos de financiamento em mínimos históricos. No mês passado, a Austrália cortou a sua taxa de juro diretora para 1% e os economistas admitem mais cortes nos dois países, numa altura em que a procura interna diminui e as tensões comerciais entre os EUA e a China ameaçam reduzir as exportações e os preços dos produtos de base.





Índia e Tailândia também cortaram juros além do esperado