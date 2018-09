Bancos "demasiado grandes para falir" ficaram ainda maiores depois da crise

Gary Cohn, ex-conselheiro económico de Trump e que se demitiu por discordar das tarifas sobre o aço e o alumínio, declarou que as normas implementadas desde a crise financeira só levaram a que os bancos "demasiado grandes para falir"… ficassem ainda maiores.

As normas implementadas após a crise financeira de 2007-2009 só fizeram com que os bancos "demasiado grandes para falir" ficassem ainda maiores, penalizando a concorrência no sector. Quem o diz é Gary D. Cohn (na foto), ex-conselheiro económico de Trump e que se demitiu por discordar das tarifas sobre o aço e o alumínio.

Cohn, com 58 anos, que esteve esta noite num evento promovido pela Reuters, sublinhou que "não acabámos [nos EUA] com o ‘demasiado grande para falir’".