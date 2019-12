No entanto, e a poucos dias da entrega da proposta de Orçamento do Estado para 2020 no parlamento, os dois bancos espanhóis mantêm a estimativa de abrandamento económico, já que preveem que a economia cresça 1,7% no próximo ano.Os dois bancos alinham assim a sua estimativa de crescimento económico com o Governo, que no esboço orçamental que enviou a Bruxelas, prevê que o PIB tenha subido 1,9% no conjunto deste ano. Mas continuam menos otimistas do que o executivo de António Costa, que está a preparar o Orçamento do Estado de 2020 assumindo um crescimento económico de 2% no próximo ano Para o CaixaBank, que em Portugal controla o BPI, a economia portuguesa cresceu "com solidez" no terceiro trimestre e manteve-se "resiliente". No que diz respeito ao quarto trimestre, o banco espanhol diz que os indicadores disponíveis apontam que a economia se mantenha assim. Em concreto, lembram o indicador do clima económico que cresceu 2,1% em outubro e a estabilidade dos indicadores coincidentes: 2% na atividade agregada e 2,5% no consumo privado. "Tudo isto nos leva a esperar um crescimento do PIB de 1,9% no conjunto de 2019 e de 1,7% em 2020".Já o BBVA afirma que os indicadores para o quarto trimestre sugerem que "o aumento da atividade continua em níveis moderados" e que é provável que o crescimento em cadeia se mantenha no mesmo ritmo verificado no trimestre anterior (0,3%), "sobretudo sustentado pela procura interna". Para 2020, esse será também o motor de crescimento, admite o Caixa Bank."Os dados anteriores pressupõem que a recuperação em Portugal se mantém, embora a um ritmo inferior, num contexto de maior incerteza e deterioração das perspetivas da economia global, particularmente na Europa", afirma o banco.