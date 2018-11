Bancos portugueses identificam clientes e investidores angolanos

Os clientes angolanos e os investidores que, em geral, tenham exposição ao mercado angolano e contas em bancos portugueses estão a ser identificados por ordem do Banco de Portugal, adianta esta terça-feira o Correio da Manhã. Segundo o jornal, a decisão do regulador da banca surgiu na sequência do "normal exercício de supervisão", não estando relacionado com qualquer pedido do Banco Nacional de Angola.

Porém, acrescenta o Correio da Manhã, a 26 de Outubro foi aprovada em Angola a Lei sobre o Repatriamento Coercivo e Perda Alargada de Bens, que permitirá ao Estado angolano, a partir de 2019, congelar os bens dos seus cidadãos que tenham sido adquiridos de forma irregular noutros mercados. E Portugal foi durante anos o destino privilegiado do investimento de angolanos ligados ao anterior governo do país.